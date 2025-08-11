Минцифры будет жестче следить за 5G-устройствами через спутник

Проект внесет изменения в Требования к применению земных станций спутниковой связи и вещания. Операторы 5G связи будут обязаны обеспечить наличие земной станции сопряжения и пропускать сигнал из космоса только через нее. Кроме того, после принятия постановления они будут получать частоты в Госкомиссии по радиочастотам. Операторов также обяжут подключаться к оборудованию Роскомнадзора, которое позволяет блокировать доступ к запрещенному контенту и устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).