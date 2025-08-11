Минцифры будет жестче следить за 5G-устройствами через спутник
Минцифры усилит контроль за работой смартфонов с 5G к спутниковой сети вне зависимости от того, иностранная она или российская. Проект ведомства устанавливает требование к получению сигнала не напрямую, а по схеме: телефон – спутник – наземная станция сопряжения, рассказал РБК представитель ведомства.
Проект внесет изменения в Требования к применению земных станций спутниковой связи и вещания. Операторы 5G связи будут обязаны обеспечить наличие земной станции сопряжения и пропускать сигнал из космоса только через нее. Кроме того, после принятия постановления они будут получать частоты в Госкомиссии по радиочастотам. Операторов также обяжут подключаться к оборудованию Роскомнадзора, которое позволяет блокировать доступ к запрещенному контенту и устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
При нарушении операторами новых правил к ним применят санкции, связанные с использованием на территории РФ спутниковых сетей связи под юрисдикцией иностранных государств. Штрафы будут достигать 30 000 руб. для должностных лиц и 1 млн руб. для юрлиц. Приказ будет действовать с марта 2026 г. до сентября 2028 г. в случае его принятия.