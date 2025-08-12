Нейросеть Grok была заблокирована в соцсети X за заявления о геноциде в Газе
Нейросеть Grok сообщила о временной приостановке своего аккаунта в социальной сети X после публикации утверждений о геноциде в секторе Газа, якобы совершаемом Израилем и США.
В заявлении ИИ в соцсети говорится, что блокировка произошла после его утверждений о массовых убийствах, голоде и умысле, ссылаясь на выводы Международного уголовного суда, экспертов ООН и израильской правозащитной организации «Бецелем». Кроме того, Grok отметила широко распространенные обвинения в соучастии США через поставки оружия.
В настоящее время аккаунт нейросети восстановлен.
Чат-бот Grok 3 от компании xAI был представлен 17 февраля. Американский предприниматель Илон Маск запустил связанный с искусственным интеллектом стартап xAI в 2023 г. Летом 2024 г. бизнесмен на конференции Tesla говорил, что xAI будет полезен в продвижении беспилотного вождения и в создании нового центра обработки данных, также есть возможность интегрировать его чат-бот с программным обеспечением Tesla.