Нейросеть Grok была заблокирована в соцсети X за заявления о геноциде в Газе

Чат-бот Grok 3 от компании xAI был представлен 17 февраля. Американский предприниматель Илон Маск запустил связанный с искусственным интеллектом стартап xAI в 2023 г. Летом 2024 г. бизнесмен на конференции Tesla говорил, что xAI будет полезен в продвижении беспилотного вождения и в создании нового центра обработки данных, также есть возможность интегрировать его чат-бот с программным обеспечением Tesla.