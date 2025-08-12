NtechLab создала нейросеть для выявления ям на дорогах

Как отмечали в консалтинговой компании «Яков и партнеры» в ноябре 2024 г., в России созданы благоприятные условия, способствующие привлечению инвестиций и развитию ИИ, в том числе в транспортной сфере. При этом технологии для автодорог ‒ это не только беспилотные автомобили, но и системы управления движением, системы платности и транспортной безопасности, писали «Ведомости».