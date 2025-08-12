NtechLab создала нейросеть для выявления ям на дорогах
Технологический партнер госкорпорации «Ростех» компания NtechLab приступила к созданию системы по выявлению дефектов на дороге на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили в представительстве NtechLab.
«Нейросеть может выявлять ямы, выбоины, отсутствие люков и сломанные барьерные ограждения на трассах. Система оповещает об этом соответствующие инстанции, которые должны принять меры по устранению дефектов», – говорится в сообщении.
ИИ работает на базе видеопотоков с камер, установленных в общественном наземном транспорте, что позволяет «точечно выявлять и устранять дефекты в любой точке города». ИИ также фиксирует неработающие уличные фонари и испорченные дорожные знаки, скопление мусора возле дорог, переполненные мусорки на остановках и повреждение придорожных зданий, например, сколы облицовки домов.
В NtechLab заявили, что это поможет снизить количество ДТП и повреждений автомобилей.
Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что решение «поможет сделать городскую среду еще более комфортной и безопасной». По его словам, продукт прост в установке и эксплуатации, не требует значительных инвестиций от заказчика и оптимизирует распределение бюджетных средств, а также способствует улучшению имиджа города за счет поддержания чистоты и порядка.
Как отмечали в консалтинговой компании «Яков и партнеры» в ноябре 2024 г., в России созданы благоприятные условия, способствующие привлечению инвестиций и развитию ИИ, в том числе в транспортной сфере. При этом технологии для автодорог ‒ это не только беспилотные автомобили, но и системы управления движением, системы платности и транспортной безопасности, писали «Ведомости».
В частности, ИИ можно использовать на железной дороге. Такие решения снижают аварийность и помогают автоматизировать многие процессы, например, планирование работы станций, диагностику составов, их сцепку и расцепку.