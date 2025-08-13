В Telegram отреагировали на блокировку звонков в России
По словам представителей сервиса, модераторы с использованием специальных инструментов искусственного интеллекта ежедневно отслеживают общедоступные разделы и обрабатывают жалобы, удаляя миллионы вредоносных сообщений. Также в Telegram напомнили, что первыми внедрили детальные настройки конфиденциальности звонков, позволяющие пользователям самостоятельно определять, от кого принимать вызовы, или полностью их отключать.
Роскомнадзор (РКН) 13 августа принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.
При этом в сообщении ведомства говорится, что никакие иные ограничения функционала не вводятся. В РКН также отметили, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали предписания о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.