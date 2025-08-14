Немкин: Telegram не удалил около 157 000 единиц противоправного контента

В то же время, по требованию Роскомнадзора с платформы Telegra.ph удалено более 21 млн материалов пронаркотического характера. С начала 2025 г. зафиксировано удаление около 400 материалов и каналов в Telegram, распространявших контент, унижающий честь и достоинство несовершеннолетних. Их аудитория не превышала 2 000 подписчиков. Также удалены примерно 40 публикаций, содержавших недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию. Правда, по словам депутата, возможно, что не все материалы исчезли именно по их требованиям – часть могла быть удалена самой администрацией мессенджера.