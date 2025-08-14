Газета
Главная / Технологии /

Немкин: Telegram не удалил около 157 000 единиц противоправного контента

Ведомости

Администрация мессенджера Telegram до сих пор не удалила около 157 000 единиц противоправного контента. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, речь идет о «фейках, экстремизме, предложениях купить поддельные документы, материалах с призывами к беспорядкам, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), суицидальном контенте и детской порнографии».

В то же время, по требованию Роскомнадзора с платформы Telegra.ph удалено более 21 млн материалов пронаркотического характера. С начала 2025 г. зафиксировано удаление около 400 материалов и каналов в Telegram, распространявших контент, унижающий честь и достоинство несовершеннолетних. Их аудитория не превышала 2 000 подписчиков. Также удалены примерно 40 публикаций, содержавших недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию. Правда, по словам депутата, возможно, что не все материалы исчезли именно по их требованиям – часть могла быть удалена самой администрацией мессенджера.

13 августа Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta , признана экстремистской и запрещена в РФ). Ведомство пояснило, что эти сервисы стали основными площадками для вымогательства и вовлечения граждан в террористическую деятельность.

