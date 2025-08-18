В России спрогнозировали удвоение рынка ПО и IT-услуг к 2032 году

Аналитики также выделили сегмент заказной разработки ПО, который вырос на 12% за год и достиг 150 млрд руб. в 2024 г. К 2032 г. его объем тоже должен почти удвоиться и зафиксироваться на уровне 282 млрд руб. Среди лидеров этого фрагменты рынка в Б1 назвали «FabricaONE.AI» с долей в 11%, «БФТ-холдинг» (7%) и «Ланит» (6%).