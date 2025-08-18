В России спрогнозировали удвоение рынка ПО и IT-услуг к 2032 году
Рынок тиражного программного обеспечения (ПО) в России вырос с 287 млрд руб. в 2022 г. до 448 млрд руб. в 2024 г. Рост составил в среднем 25% ежегодно, сообщила консалтинговая компания Б1. Аналитики считают, что к 2032 г. сегмент достигнет отметки в 1,3 трлн руб., а рынок IT-услуг превысит 1,1 трлн руб.
Как объяснили в компании, рынок, в первую очередь, растет благодаря тенденции импортозамещения, развитию цифровых технологий и увеличению кадрового потенциала. В частности, сектору экономики помогает переход госпредприятий и бизнеса на отечественные решения.
Аналитики также выделили сегмент заказной разработки ПО, который вырос на 12% за год и достиг 150 млрд руб. в 2024 г. К 2032 г. его объем тоже должен почти удвоиться и зафиксироваться на уровне 282 млрд руб. Среди лидеров этого фрагменты рынка в Б1 назвали «FabricaONE.AI» с долей в 11%, «БФТ-холдинг» (7%) и «Ланит» (6%).
15 августа стало известно, что «Bell Integrator FabricaONE.AI» создала ПО для ускорения работы крупной российской страховой компании. Она позволила страховщикам перейти от ЕАИС Российского союза автостраховщиков (РСА) к АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС).