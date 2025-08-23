Bloomberg: Apple изучает использование ИИ Google для обновления Siri
Apple изучает использование искусственного интеллекта (ИИ) Google Gemini для обновленной версии голосового помощника Siri. Это станет ключевым шагом к аутсорсингу большей части технологий компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что Google уже приступил к обучению пользовательской модели ИИ, которая могла бы работать на серверах Apple.
По данным Bloomberg, после этого акции Apple и Google поднялись до сессионных максимумов. Google вырос на 2,9% до $205,46, а Apple – на 1,4% до $227,95.
Google Gemini – чат-бот с ИИ, разработанный компанией Google на основе языковой модели LaMDA. Google официально прекратил коммерческую деятельность в РФ в 2022 г. и ликвидировал свое российское юридическое лицо в 2023 г.