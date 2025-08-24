Маск: исходный код Grok 2.5 стал открытым
Модель искусственного интеллекта Grok 2.5 стартапа Илона Маска xAI теперь доступна с открытым исходным кодом, сообщил бизнесмен в соцсети X.
«Модель Grok 2.5, которая в прошлом году стала нашей лучшей моделью, теперь с открытым исходным кодом», – написал он.
Предприниматель добавил, что исходный код модели Grok 3 будет открыт примерно через шесть месяцев.
Чат-бот Grok 3 от компании xAI был представлен 17 февраля. В конце марта Маск подтвердил, что Grok интегрирован в Telegram. Тогда сообщалось, что чат-бот доступен только обладателям подписки Premium.
Маск запустил связанный с искусственным интеллектом стартап xAI в 2023 г. Летом 2024 г. бизнесмен на конференции Tesla говорил, что xAI будет полезен в продвижении беспилотного вождения и в создании нового центра обработки данных, также есть возможность интегрировать его чат-бот с программным обеспечением Tesla.