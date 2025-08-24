Газета
Технологии

Маск: исходный код Grok 2.5 стал открытым

Модель искусственного интеллекта Grok 2.5 стартапа Илона Маска xAI теперь доступна с открытым исходным кодом, сообщил бизнесмен в соцсети X.

«Модель Grok 2.5, которая в прошлом году стала нашей лучшей моделью, теперь с открытым исходным кодом», – написал он.

Предприниматель добавил, что исходный код модели Grok 3 будет открыт примерно через шесть месяцев.

Чат-бот Grok 3 от компании xAI был представлен 17 февраля. В конце марта Маск подтвердил, что Grok интегрирован в Telegram. Тогда сообщалось, что чат-бот доступен только обладателям подписки Premium.

Маск запустил связанный с искусственным интеллектом стартап xAI в 2023 г. Летом 2024 г. бизнесмен на конференции Tesla говорил, что xAI будет полезен в продвижении беспилотного вождения и в создании нового центра обработки данных, также есть возможность интегрировать его чат-бот с программным обеспечением Tesla.

