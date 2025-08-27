Проекты с ИИ получат приоритет при отборе в ИЦК

Проекты с ИИ получат приоритет при отборе в ИЦКПравительство даст приоритет проектам с искусственным интеллектом
Правительство отдаст приоритет проектам с искусственным интеллектом (ИИ) при отборе особо значимых проектов, которые работают в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК). Об этом рассказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего развитие отечественного рынка ИТ-решений и работу индустриальных центров компетенций.
По словам собеседника, основная цель такого решения – отдать приоритет ИТ-решениям, в которых ключевые отрасли нуждаются больше всего, а также обеспечить максимальную тиражируемость ИТ-продуктов, которые разрабатываются в рамках ИЦК.
В декабре 2024 г. Дмитрий Григоренко поручил перепроверить проекты «второй волны», чтобы убедиться в их экономической эффективности и потенциале тиражирования. По итогам были отобраны 49 особо значимых проектов «второй волны», из которых 17 проектов получили гранты.
На сегодняшний день в рамках ИЦК реализуется около 200 особо значимых проектов. Большинство проектов «первой волны» будут реализованы до конца 2026 г. В мае 2025 г. стартовала «вторая волна», по итогам которой были отобраны и поддержаны 49 проектов, а 17 из них получили грантовое финансирование в размере 3,2 млрд руб. Завершение реализации большинства из проектов «второй волны» запланировано до конца 2027 г.
Внедрение ИИ в разрабатываемые ИТ-решения позволит повысить эффективность реализуемых проектов и, как следствие, увеличит конкурентоспособность отечественного ПО, полагают в правительстве.