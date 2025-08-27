Проекты с ИИ получат приоритет при отборе в ИЦК

На сегодняшний день в рамках ИЦК реализуется около 200 особо значимых проектов. Большинство проектов «первой волны» будут реализованы до конца 2026 г. В мае 2025 г. стартовала «вторая волна», по итогам которой были отобраны и поддержаны 49 проектов, а 17 из них получили грантовое финансирование в размере 3,2 млрд руб. Завершение реализации большинства из проектов «второй волны» запланировано до конца 2027 г.