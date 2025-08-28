Выручка «Группы Астра» выросла на 34% в первом полугодии

Общие операционные расходы за первое полугодие составили 6,1 млрд против 4,2 млрд руб. год назад (рост на 45,24%). Себестоимость продаж «Астры» год к году увеличилась на 65%: до 3,6 млрд c 2,2 млрд руб. Маркетинговые и коммерческие расходы группы выросли на 16% до 1,2 млрд. руб.). Также увеличились общие и административные расходы группы – с 776 млн до 978 млн руб., а расходы на исследования и разработки выросли с 111 млн до 160 млн руб.