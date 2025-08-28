Выручка «Группы Астра» выросла на 34% в первом полугодии
Выручка ПАО «Группа Астра» в первом полугодии 2025 г. достигла 6,6 млрд руб., что на 34% больше, чем за аналогичный период 2024 г. (4,9 млрд руб.), следует из финансовой отчетности по МСФО. Во втором квартале выручка выросла всего на 10%, до 3,5 млрд руб.
Чистая прибыль группы за первое полугодие упала на 53% – до 661 млн против 1,4 млрд руб. годом ранее.
Почти половину (3,1 млрд руб.) полугодовой выручки «Астра» заработала на операционной системе Astra Linux, 1,4 млрд руб. — на других продуктах и еще 2 млрд руб. — на их техническом сопровождении.
Скорректированная EBITDA выросла на 28%, до 1,3 млрд руб., а отгрузки на 4%, до 5,8 млрд руб.
Общие операционные расходы за первое полугодие составили 6,1 млрд против 4,2 млрд руб. год назад (рост на 45,24%). Себестоимость продаж «Астры» год к году увеличилась на 65%: до 3,6 млрд c 2,2 млрд руб. Маркетинговые и коммерческие расходы группы выросли на 16% до 1,2 млрд. руб.). Также увеличились общие и административные расходы группы – с 776 млн до 978 млн руб., а расходы на исследования и разработки выросли с 111 млн до 160 млн руб.
Акции компании на Мосбирже 28 августа показывали околонулевую динамику, торгуясь по 401,25 руб. за бумагу (+0,1 %).
Бизнес «Астры» традиционно имеет выраженную сезонность: около 70% отгрузок, как правило, приходится на второе полугодие, в то время как структура расходов остается равномерной в течение года, говорится в пресс-релизе. Менеджмент «Астры» также указал на факты замедления IT-сектора и сезонности, а также заявил о том, что, помимо приведенных факторов, итоговая динамика финансовых показателей будет зависеть от макроэкономических условий и активности клиентов.
Отчет «Астры» вышел в рамках ожиданий и лучше, чем у многих компаний сектора, которые уже отчитались за II квартал, считает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. По его словам, особого потенциала в акциях от текущих цен не видно: «по оценкам, справедливая цена “Астры” сейчас в районе 451 руб. за акцию.
«EBITDA во II квартале снизилась на 27% год к году, что подтверждает факт того, что многие клиенты „новых» IT-компаний режут бюджеты и переносят покупки на следующие периоды из-за жесткой денежно-кредитной политики», — пояснил Ефанов. Он считает, что более показательным для компании будет II полугодие, так как именно на него приходится 70% годовой выручки.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Булгаков считает результаты группы слабыми. «Компания существенно замедлилась по выручке относительно еще достаточно сильного I квартала. Мы характеризуем результаты, как слабые, что согласуется с замедлением роста и у других IT-разработчиков. Многое будет зависеть от дальнейшей траектории выручки и издержек», – отметил он. Из важного Булгаков выделил то, что у компании во II квартале издержки росли быстрее, чем выручка.
В «Финаме» уже скорректировали ожидания от финансовых результатов группы по итогам года после получения сигналов о том, что «Астра» тоже страдает от текущего кризиса, как и остальные разработчики ПО, говорит аналитик Никита Степанов. Сейчас в «Финаме» ждут выручку 19,4 млрд руб. (ранее прогноз был 27,9 млрд), скорректированную EBITDA 5,6 млрд руб. (10,7 млрд) и чистую прибыль 3,5 млрд руб. (6 млрд руб.).
Также в «Финам» теперь считают маловероятным выполнение прогноза компании по удвоению чистой прибыли до 2026 г. от уровня 2024 г. (в этот год компания заработала 6 млрд руб.), говорит Степанов. По его словам, этот год будет сильно хуже по темпам роста бизнеса, чем предыдущие, но в «Финаме» считают, что «Астре» удастся вырасти двухзначными темпами.