В ChatGPT появится родительский контроль
Компания OpenAI сообщила о планах внедрить в ChatGPT родительский контроль с искусственным интеллектом. Такое решение было принято после того, как подросток в США покончил с собой, используя информацию, предоставленную помощником. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, элементы управления будут включать в себя возможность для родителей связать свою учетную запись с профилем ребенка. Кроме того, родители смогут отключать такие функции как история чата, а также получать уведомления, когда система обнаруживает «момент острого беспокойства» во время использования.
В OpenAI уточнили, что эти решения являются только началом. Компания планирует в дальнейшем изучать и совершенствовать подход к безопасности бота под руководством экспертов, чтобы сделать ChatGPT «максимально полезным».
Компания также заявила, что ChatGPT будет перенаправлять разговоры с признаками «острого стресса» на одну из своих моделей, которая, по словам компании, более последовательно следует рекомендациям по безопасности.