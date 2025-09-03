В ChatGPT появится родительский контроль

По данным телеканала, элементы управления будут включать в себя возможность для родителей связать свою учетную запись с профилем ребенка. Кроме того, родители смогут отключать такие функции как история чата, а также получать уведомления, когда система обнаруживает «момент острого беспокойства» во время использования.