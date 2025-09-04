Газета
Главная / Технологии /

Китай рассматривает Россию как перспективный рынок для обмена данными

Ведомости

Китай видит в России перспективный рынок для обмена данными в целях развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил заместитель гендиректора Alibaba Cloud University Хэ Биньцюань на сессии «Цифровой шелковый путь» ВЭФ-2025.

По его словам, российская электроэнергия также может стать основой для работы крупных центров обработки данных (ЦОДов), необходимых для обучения и развития ИИ. «Мы должны использовать естественные географические преимущества наших стран для сотрудничества», – отметил он.

Хэ подчеркнул, что для полноценного взаимодействия России и Китая необходимо выработать единые стандарты в законодательстве и регулировании, а также обеспечить беспрепятственный обмен данными. Это позволит эффективнее использовать вычислительные мощности и интегрировать алгоритмы ИИ с традиционными отраслями промышленности.

Вопрос искусственного интеллекта и электроэнергии – государственная задача, отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. «Мы [в первую очередь] говорим о собственном суверенитете, но другой вопрос – этот суверенитет не исключает партнерство», – добавил он.

Делегации России и Китая заключили 22 документа о сотрудничестве во время визита президента Владимира Путина в КНР, сообщалось 2 сентября на сайте Кремля. Среди них в том числе – соглашение о сотрудничестве в области исследований и технологий между Фондом содействия инновациям и Университетом Цинхуа.

