Китай рассматривает Россию как перспективный рынок для обмена данными

Делегации России и Китая заключили 22 документа о сотрудничестве во время визита президента Владимира Путина в КНР, сообщалось 2 сентября на сайте Кремля. Среди них в том числе – соглашение о сотрудничестве в области исследований и технологий между Фондом содействия инновациям и Университетом Цинхуа.