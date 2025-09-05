Путин предложил распространить экспериментальный правовой режим для БПЛА на ДФО
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил распространить экспериментальный правовой режим для беспилотников, действующий на Сахалине, на все регионы Дальнего Востока.
По словам главы государства, экспериментальный правовый режим позволяет ускоренными темпами обкатывать беспилотные технологии.
15 июля 2024 г. Минэкономразвития РФ сообщило, что правительство утвердило постановление о включении Сахалинской области в экспериментальный правовой режим «Аэрологистика» для тестирования беспилотников в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».
Уточнялось, что это позволит испытать беспилотники массой более 30 кг в рамках мероприятий, направленных на развитие отечественной отрасли беспилотной авиации и рост технологической независимости России. Тестирование беспилотников также даст возможность получить опыт применения дронов в нестандартных условиях и выработать готовые решения для последующего масштабирования.