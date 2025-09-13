Газета
Главная / Политика /

С космодрома Плесецк запущена ракета «Союз-2.1б» с военным аппаратом и спутником

Ведомости

13 сентября боевой расчет Космических войск ВКС провел успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

На орбиту выведены аппарат в интересах Минобороны России и учебно-исследовательский спутник «Можаец-6».

«Можаец-6» создан слушателем Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и предназначен для отработки алгоритмов астронавигации.

