В России появится первая в мире BIM-модель древнего города в Ираке

Ученые рассказали, что при исследованиях одного из участков древнего города археологи использовали съемку после дождя, которая позволяет рассмотреть объекты, недоступные под сухим грунтом. По результатам этого вида и других измерений они смогли рассмотреть конструкции из обожженного и сырцового кирпича, улицы, стены, хлебопекарные и гончарные печи, мосты и пирсы в гавани. Далее эти данные должны быть перенесены в BIM-модель, чтобы изучать их получилось не только «в поле».