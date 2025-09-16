В России появится первая в мире BIM-модель древнего города в Ираке
Российские ученые впервые в мире создадут цифровую строительную модель древнего города в Южном Ираке для изучения особенностей жизни его населения. Продукт будет работать на основе отечественной BIM-технологии, сообщили ученые на пресс-конференции в Москве.
С помощью модели исследователи смогут в объеме увидеть, как выглядели и чем отличались здания и сооружения в древнем Ираке (около 3500 лет назад), а также проанализировать технику строительства.
Кроме того, технология позволит археологам понять, на каких участках местности не обойтись без их работы. Как объяснили исследователи, обычно раскопки разрушают культурный слой на этой территории, поэтому специалисты придерживаются правила «копать только там и тогда, когда нельзя не копать».
Ученые рассказали, что при исследованиях одного из участков древнего города археологи использовали съемку после дождя, которая позволяет рассмотреть объекты, недоступные под сухим грунтом. По результатам этого вида и других измерений они смогли рассмотреть конструкции из обожженного и сырцового кирпича, улицы, стены, хлебопекарные и гончарные печи, мосты и пирсы в гавани. Далее эти данные должны быть перенесены в BIM-модель, чтобы изучать их получилось не только «в поле».