Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Nvidia инвестирует в Intel $5 млрд

Ведомости

Американская технологическая компания Nvidia инвестирует $5 млрд в Intel в рамках партнерства для совместной разработки новых чипов для персональных компьютеров и центров обработки данных (ЦОД). Об этом сообщается на сайте Intel.

Nvidia приобретет акции Intel по цене $23,28 за бумагу. В рамках партнерства Intel будет разрабатывать специализированные чипы для их последующей интеграции в платформы искусственного интеллекта Nvidia и чипы для ПК.

Reuters пишет, что в результате партнерства Nvidia станет одним из крупнейших акционеров Intel и будет владеть 4% или более акций компании после выпуска новых акций для завершения сделки.

На фоне объявления о партнерстве с Nvidia акции Intel выросли на на 26,12% и достигли 31,40 по состоянию на 17:15 мск, следует из данных портала Investing.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте