Nvidia инвестирует в Intel $5 млрд
Американская технологическая компания Nvidia инвестирует $5 млрд в Intel в рамках партнерства для совместной разработки новых чипов для персональных компьютеров и центров обработки данных (ЦОД). Об этом сообщается на сайте Intel.
Nvidia приобретет акции Intel по цене $23,28 за бумагу. В рамках партнерства Intel будет разрабатывать специализированные чипы для их последующей интеграции в платформы искусственного интеллекта Nvidia и чипы для ПК.
Reuters пишет, что в результате партнерства Nvidia станет одним из крупнейших акционеров Intel и будет владеть 4% или более акций компании после выпуска новых акций для завершения сделки.
На фоне объявления о партнерстве с Nvidia акции Intel выросли на на 26,12% и достигли 31,40 по состоянию на 17:15 мск, следует из данных портала Investing.