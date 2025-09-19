В России в 2025 году зарегистрировано 563 компании сервисной робототехники

По данным карты сервисной робототехники, разработанной Robojobs, структура рынка в 2025 г. распределилась следующим образом: 130 компаний – научные и исследовательские центры (23,1%), 318 – производители сервисных роботов (56,5%), 115 – дистрибуторы и интеграторы услуг (20,4%). При этом 64% производителей и дистрибуторов занимаются исключительно робототехникой, остальные работают и в смежных индустриях. Карта отражает динамику и структуру отрасли, служит инструментом для бизнеса и ориентиром для инвесторов.