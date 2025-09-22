Газета
Главная / Технологии /

«Байкал электроникс» запустил серийное производство отечественных чипов Baikal-U

Ведомости

Российский разработчик и производитель микроэлектроники «Байкал электроникс» запустил серийное производство универсального микроконтроллера Baikal-U для применения в объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в составе комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), датчиков безопасности, приборов учета, устройств ввода-вывода и интернета вещей (IoT), а также в системах управления беспилотными аппаратами. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Байкал электроникс».

Микроконтроллер использует отечественные ядра от санкт-петербургской компании Cloudbear, построенные на открытой архитектуре RISC-V. Cloudbear на 34% принадлежит инвесткомпании «Вартон». Бенефициарами «Вартона», писал Forbes в мае 2025 г., являются Денис Фролов и Илья Сивцев. Они же являются бенефициарами «Байкал электроникс» и «Группа Астра».

Сама же архитектура RISC-V – свободная от лицензирования, а это, по словам представителя «Байкал электроникс», позволяет не зависеть от иностранных разработок и ограничений, связанных с лицензионными соглашениями.

«На данный момент устройство проходит процедуру регистрации в государственном реестре промышленной продукции Минпромторга, и мы готовы к серийным поставкам в практически любых количествах – сотен тысяч и более», – говорит генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов.

О том, что «Байкал электроникс» планирует выпуск микроконтроллеров Baikal-U, впервые стало известно в июле 2023 г. Тогда компания разместила несколько вакансий для сбора команды для разработки архитектуры ПО для микроконтроллеров, писал «Коммерсантъ». В июле 2025 г. Евдокимов сообщил Cnews о выпуске первой тестовой партии новых микроконтроллеров.

