«Байкал электроникс» запустил серийное производство отечественных чипов Baikal-U

О том, что «Байкал электроникс» планирует выпуск микроконтроллеров Baikal-U, впервые стало известно в июле 2023 г. Тогда компания разместила несколько вакансий для сбора команды для разработки архитектуры ПО для микроконтроллеров, писал «Коммерсантъ». В июле 2025 г. Евдокимов сообщил Cnews о выпуске первой тестовой партии новых микроконтроллеров.