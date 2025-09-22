На «Госуслугах» появится QR-код для использования наравне с паспортом

На первом этапе QR-код можно будет использовать для предъявления в кино или музеях (при проходе на мероприятия с ограничением по возрасту), для входа в офисные центры с пропускной системой, в магазинах (при покупке товаров 18+), при отправке или получении посылок и заказных писем. На последующих этапах QR-код можно будет применять в организациях финансового рынка, для получения некоторых госуслуг в МФЦ, в салонах сотовых операторов, а также в частных медорганизациях и при заселении в гостиницы.