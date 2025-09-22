На «Госуслугах» появится QR-код для использования наравне с паспортом
В скором времени в приложении «ГосДоки» от сайта «Госуслуги» появится возможность создать QR-код, который в некоторых ситуациях можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Соответствующее постановление подписано правительством России, сообщает Минцифры.
Постепенное расширение сфер использования QR-кода как альтернативы паспорту будет происходить согласно срокам, установленным правительством, и по мере интеграции организаций в систему «ГосДоки». Предъявление QR-кода станет доступно в учреждениях, подключенных к этому сервису.
На первом этапе QR-код можно будет использовать для предъявления в кино или музеях (при проходе на мероприятия с ограничением по возрасту), для входа в офисные центры с пропускной системой, в магазинах (при покупке товаров 18+), при отправке или получении посылок и заказных писем. На последующих этапах QR-код можно будет применять в организациях финансового рынка, для получения некоторых госуслуг в МФЦ, в салонах сотовых операторов, а также в частных медорганизациях и при заселении в гостиницы.
При проверке QR-кода будет отображаться лишь требуемая информация: к примеру, фото и сведения о возрасте при проходе в кинотеатр. В ведомстве подчеркнули, что использование QR-кода добровольное. Бумажные паспорта, как и прежде, можно предъявлять без ограничений.