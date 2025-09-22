Страховщики запустили поддержку клиентов в мессенджере Max
«Альфаcтрахование» внедрила полную поддержку клиентов в мессенджере Max, сообщает пресс-служба страховой компании.
Там уточнили, что клиенты смогут обращаться в поддержку без авторизации в чат-боте.
В мессенджере доступно полноценное приложение страховщика с привычным интерфейсом. Клиенты могут:
Оформлять и продлевать полисы;
Урегулировать страховые случаи онлайн;
Получать быстрые выплаты;
Выбирать станции ремонта;
Пользоваться медицинскими сервисами.
Max — российский мессенджер, предоставляющий пользователям возможность интегрировать различные сервисы. Платформа позволяет компаниям создавать собственные приложения с полным функционалом, обеспечивая удобный доступ к услугам без необходимости установки дополнительных программ.