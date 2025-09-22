Газета
Главная / Технологии /

Страховщики запустили поддержку клиентов в мессенджере Max

Ведомости

«Альфаcтрахование» внедрила полную поддержку клиентов в мессенджере Max, сообщает пресс-служба страховой компании.

Там уточнили, что клиенты смогут обращаться в поддержку без авторизации в чат-боте.

В мессенджере доступно полноценное приложение страховщика с привычным интерфейсом. Клиенты могут:

  • Оформлять и продлевать полисы;

  • Урегулировать страховые случаи онлайн;

  • Получать быстрые выплаты;

  • Выбирать станции ремонта;

  • Пользоваться медицинскими сервисами.

Max — российский мессенджер, предоставляющий пользователям возможность интегрировать различные сервисы. Платформа позволяет компаниям создавать собственные приложения с полным функционалом, обеспечивая удобный доступ к услугам без необходимости установки дополнительных программ.

