Пользователи Max смогут подтверждать возраст цифровым ID в магазинах Х5

Ведомости

Покупатели смогут подтвердить возраст при покупке товаров 18+ с помощью цифрового ID в мессенджере Max. Данная возможность доступна в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в рамках пилотного проекта. Технология внедрена на кассах самообслуживания в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Услуга доступна в 23 магазинах сети: 18 «Пятерочках» и пяти «Перекрестках», с перспективой дальнейшего расширения. Для подтверждения возраста необходимо создать цифровой ID в профиле мессенджера, отсканировать товар на кассе, нажать кнопку «Подтвердить возраст через Max» и поднести QR-код к считывателю.

Возможность создания цифрового ID была запущена в пилотном режиме 15 сентября. Этот инструмент служит аналогом бумажных документов для подтверждения возраста, студенческого статуса или статуса многодетного родителя. Подтверждение личности происходит с помощью динамического QR-кода в профиле.

Для создания цифрового удостоверения требуется обновить приложения Max и «Госуслуги», в профиле мессенджера выбрать иконку «Цифровой ID», пройти авторизацию через «Госуслуги» и подтвердить личность с помощью биометрии.

Max – российский мессенджер, предоставляющий пользователям возможность интегрировать различные сервисы. Платформа позволяет компаниям создавать собственные приложения с полным функционалом, обеспечивая удобный доступ к услугам без необходимости установки дополнительных программ.

