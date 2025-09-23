Пользователи Max смогут подтверждать возраст цифровым ID в магазинах Х5

Покупатели смогут подтвердить возраст при покупке товаров 18+ с помощью цифрового ID в мессенджере Max. Данная возможность доступна в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в рамках пилотного проекта. Технология внедрена на кассах самообслуживания в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Челябинской области.