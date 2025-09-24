ГД приняла закон о защите пользователей цифровых подписок

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил в своем Telegram-канале, что граждане жаловались на автоматическое списание средств с банковских карт за продление подписок. При этом соответствующие уведомления зачастую не приходили. Кроме того, у людей возникают трудности с отменой услуги. При разбирательствах компании ссылались на отсутствие регулирования в этой сфере.