ГД приняла закон о защите пользователей цифровых подписок
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, защищающий права пользователей цифровых подписок. Документ опубликован в думской электронной базе.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил в своем Telegram-канале, что граждане жаловались на автоматическое списание средств с банковских карт за продление подписок. При этом соответствующие уведомления зачастую не приходили. Кроме того, у людей возникают трудности с отменой услуги. При разбирательствах компании ссылались на отсутствие регулирования в этой сфере.
Отныне сервисы, предоставляющие подписки, будут обязаны принять от пользователя отказ на применение ранее предоставленных реквизитов банковского счета, и продление платной услуги попадет под запрет. Это можно будет осуществить, в частности, в электронной форме.
Соответствующий проект был внесен в Госдуму 19 июля 2023 г. Документ был принят в первом чтении 17 сентября 2024 г.