Трамп подписал указ по китайской соцсети TikTok
Президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся китайской соцсети TikTok. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
Трамп выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за одобрение сделки. «Я испытываю большое уважение к председателю Си и очень ценю то, что он утвердил сделку, потому что для ее правильного завершения нам действительно требовалась поддержка Китая», – сказал он.
Он подчеркнул, что компания будет полностью управляться американцами.
Во время общения с журналистами вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американское подразделение TikTok, принадлежащего ByteDance, после сделки между США и Китаем будет оценено в $14 млрд. «Компания будет оценена примерно в $14 млрд, и я считаю, что это хорошая сделка для инвесторов. Но в конечном счете именно инвесторы будут решать, во что им вкладывать и какую стоимость считать справедливой», – сказал Вэнс.
22 сентября The Wall Street Journal сообщила, что Трамп планирует уже на этой неделе официально утвердить сделку по TikTok. По данным издания со ссылкой на представителя Белого дома, указ подтвердит, что новая структура владения и управления TikTok соответствует американскому законодательству, включая закон 2024 г., требующий от китайской компании ByteDance либо продать приложение, либо уйти с рынка США.
WSJ уточняет, что пользователям не придется переустанавливать приложение. Однако алгоритм рекомендаций будет переработан: текущая версия будет скопирована, передана в аренду новой компании, а затем создана заново под надзором Oracle и правительства США. Такая мера призвана «снизить влияние Пекина».
Согласно газете, по предварительному соглашению, около 80% американской версии TikTok перейдет к инвесторам из США: 50% – новым (Oracle, Silver Lake), 30% – действующим (например, Susquehanna). Доля ByteDance снизится ниже 20% для соответствия закону.
Совет директоров будет состоять из семи членов, лишь одного назначит ByteDance. Данные пользователей продолжит хранить Oracle без доступа Китая. В сделку входит многомиллиардная выплата США.