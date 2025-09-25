Трамп подписал указ по китайской соцсети TikTok

Во время общения с журналистами вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американское подразделение TikTok, принадлежащего ByteDance, после сделки между США и Китаем будет оценено в $14 млрд. «Компания будет оценена примерно в $14 млрд, и я считаю, что это хорошая сделка для инвесторов. Но в конечном счете именно инвесторы будут решать, во что им вкладывать и какую стоимость считать справедливой», – сказал Вэнс.