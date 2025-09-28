Саудовский фонд и Silver Lake могут выкупить EA за $50 млрд

Консорциум инвесторов в составе Silver Lake и Саудовского суверенного фонда PIF (уже владеет 10% EA) ведет переговоры о выкупе Electronic Arts за ~$50 млрд. Сделка станет одной из крупнейших в истории LBO (сделка с высокой долей заемного капитала), продолжив консолидацию рынка после покупки Microsoft Activision Blizzard ($69 млрд) и Take-Two Zynga.