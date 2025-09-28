Саудовский фонд и Silver Lake могут выкупить EA за $50 млрд
Консорциум инвесторов в составе Silver Lake и Саудовского суверенного фонда PIF (уже владеет 10% EA) ведет переговоры о выкупе Electronic Arts за ~$50 млрд. Сделка станет одной из крупнейших в истории LBO (сделка с высокой долей заемного капитала), продолжив консолидацию рынка после покупки Microsoft Activision Blizzard ($69 млрд) и Take-Two Zynga.
Как пишет Bloomberg, EA, известная франшизами Battlefield и EA Sports FC, генерирует 75% выручки за счет игр с «живыми» сервисами (Apex Legends, Madden NFL). Однако рост индустрии замедлился: после бума в пандемию (2020 г.) игроки предпочитают старые хиты (Fortnite, Roblox), а новые релизы ($80 за копию) теряют спрос.
Аналитики прогнозируют рост рынка в 2025 г. на уровне 4,6% — чуть выше инфляции. «Консольный рынок созрел, это не растущий сегмент», — отмечает Мэт Пискателла из Circana. EA сократила сотни рабочих мест в 2023-2024, закрыла студии и отменила проекты (игра по «Черной пантере»), отмечает агентство.
Акции EA выросли на 15% до $193,35 после новости о сделке, капитализация — $48,4 млрд. Ранее Take-Two оценивалась в $47 млрд, Roblox — в $94 млрд.