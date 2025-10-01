Meta будет использовать переписки с ИИ-чат-ботом для персонализации рекламы

С 16 декабря Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Platforms начнет применять данные из переписки пользователей с чат-ботом Meta AI для более точной настройки контента и рекламы, которые люди видят в Facebook и Instagram (обе сети принадлежат Meta) . Об этом сообщила менеджер по политике конфиденциальности компании Кристи Харрис, передает BLoomberg.