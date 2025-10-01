Meta будет использовать переписки с ИИ-чат-ботом для персонализации рекламы
С 16 декабря Meta
Теперь обсуждение тем с ИИ (например, планирование отпуска или выбор подарков) может повлиять на то, какие рекламные объявления или рекомендуемые публикации появятся в ленте пользователя. Это также будет касаться голосовых взаимодействий с ИИ через гарнитуры Meta.
Отключить использование данных из чатов для таргетинга невозможно. Однако Meta подчеркнула, что изменения не коснутся переписок, состоявшихся до 16 декабря. Реклама в самих чатах пока не планируется.
Исключение составляют страны с более жестким регулированием персональных данных – Великобритания, страны Европейского союза и Южная Корея. В этих регионах новая функция будет внедрена позже, после одобрения со стороны регулирующих органов.