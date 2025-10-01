Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Meta будет использовать переписки с ИИ-чат-ботом для персонализации рекламы

Ведомости

С 16 декабря Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Platforms начнет применять данные из переписки пользователей с чат-ботом Meta AI для более точной настройки контента и рекламы, которые люди видят в Facebook и Instagram (обе сети принадлежат Meta). Об этом сообщила менеджер по политике конфиденциальности компании Кристи Харрис, передает BLoomberg.

Теперь обсуждение тем с ИИ (например, планирование отпуска или выбор подарков) может повлиять на то, какие рекламные объявления или рекомендуемые публикации появятся в ленте пользователя. Это также будет касаться голосовых взаимодействий с ИИ через гарнитуры Meta.

Отключить использование данных из чатов для таргетинга невозможно. Однако Meta подчеркнула, что изменения не коснутся переписок, состоявшихся до 16 декабря. Реклама в самих чатах пока не планируется.

Исключение составляют страны с более жестким регулированием персональных данных – Великобритания, страны Европейского союза и Южная Корея. В этих регионах новая функция будет внедрена позже, после одобрения со стороны регулирующих органов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её