Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Microsoft внедрит ИИ-сервис в Office для конкуренции с ChatGPT

Ведомости

Microsoft объявила о запуске новой версии пакета Microsoft 365 Premium, в которую будет включена подписка на искусственный интеллект (ИИ) вместе с традиционными офисными приложениями. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Пользователям предоставят доступ к интегрированному чат-боту на базе Copilot, функциям генерации изображений и другим инструментам ИИ. При этом сохраняется доступ к Word, Excel, Outlook и другим приложениям Office.

По словам директора по потребительскому маркетингу Microsoft Юсуфа Мехди, новая версия предназначена для пользователей, которые уже оформили подписку на Copilot Pro, – со временем они будут переведены на Microsoft 365 Premium.

Как пишет Bloomberg, с момента начала сотрудничества с OpenAI Microsoft активно внедряет технологии искусственного интеллекта в свои продукты. Однако сейчас компании конкурируют за внимание пользователей: персональный Copilot от Microsoft соперничает напрямую с ChatGPT от OpenAI, включая в борьбу не только потребителей, но и корпоративных клиентов, приносящих Microsoft основную долю дохода.

По данным Мехди, сейчас у Microsoft около 90 млн индивидуальных платных пользователей Microsoft 365. Точное число подписчиков Copilot Pro компания не раскрывает.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте