Microsoft внедрит ИИ-сервис в Office для конкуренции с ChatGPT

Как пишет Bloomberg, с момента начала сотрудничества с OpenAI Microsoft активно внедряет технологии искусственного интеллекта в свои продукты. Однако сейчас компании конкурируют за внимание пользователей: персональный Copilot от Microsoft соперничает напрямую с ChatGPT от OpenAI, включая в борьбу не только потребителей, но и корпоративных клиентов, приносящих Microsoft основную долю дохода.