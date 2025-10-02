Microsoft внедрит ИИ-сервис в Office для конкуренции с ChatGPT
Пользователям предоставят доступ к интегрированному чат-боту на базе Copilot, функциям генерации изображений и другим инструментам ИИ. При этом сохраняется доступ к Word, Excel, Outlook и другим приложениям Office.
По словам директора по потребительскому маркетингу Microsoft Юсуфа Мехди, новая версия предназначена для пользователей, которые уже оформили подписку на Copilot Pro, – со временем они будут переведены на Microsoft 365 Premium.
Как пишет Bloomberg, с момента начала сотрудничества с OpenAI Microsoft активно внедряет технологии искусственного интеллекта в свои продукты. Однако сейчас компании конкурируют за внимание пользователей: персональный Copilot от Microsoft соперничает напрямую с ChatGPT от OpenAI, включая в борьбу не только потребителей, но и корпоративных клиентов, приносящих Microsoft основную долю дохода.
По данным Мехди, сейчас у Microsoft около 90 млн индивидуальных платных пользователей Microsoft 365. Точное число подписчиков Copilot Pro компания не раскрывает.