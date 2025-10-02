В Госдуме опробовали робота – помощника депутата

Парламентарий также сообщил, что 2 октября проходит второй день работы с роботом. Вместе с депутатом он находится в «Сколково» на 37-м съезде партии ЛДПР и выполняет роль корреспондента телеканала «ЛДПР-ТВ». Робот берет у гостей небольшие интервью, встречает активистов и показывает им, как правильно зайти в здание и где расположен гардероб, а также отвечает на простейшие вопросы.