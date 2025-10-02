Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В Госдуме опробовали робота – помощника депутата

Он забирал почту, встречал граждан, относил запросы в канцелярию
Ведомости

В Госдуме опробовали робота – помощника депутата, проверив, как он справляется с рутинными ежедневными делами. Об этом «Ведомостям» рассказал депутат ГД Андрей Свинцов.

По его словам, 30 сентября робот провел в Госдуме целый день в качестве помощника парламентария. Он забирал почту, встречал пришедшего на прием гражданина, относил запрос в канцелярию, забирал из канцелярии фракции поручения от руководства партии.

«Со всей этой работой, в принципе, робот потихонечку сможет справляться. Конечно, сейчас это невозможно, необходимо проработать это с аппаратом Государственной думы, чтобы это не вызывало, ну, какого-то удивления со стороны сотрудников аппарата», – рассказал Свинцов.

Парламентарий также сообщил, что 2 октября проходит второй день работы с роботом. Вместе с депутатом он находится в «Сколково» на 37-м съезде партии ЛДПР и выполняет роль корреспондента телеканала «ЛДПР-ТВ». Робот берет у гостей небольшие интервью, встречает активистов и показывает им, как правильно зайти в здание и где расположен гардероб, а также отвечает на простейшие вопросы.

При этом, по словам Свинцова, полноценно заменить помощника депутата Госдумы робот пока не может из-за нехватки опыта и ограниченности функционала.

«Я думаю, что следующие одна-две прошивки робота с точки зрения именно программного обеспечения дадут ему более широкий функционал», – предположил парламентарий.

Свинцов также отметил, что, возможно, робот может стать помощником по сбору и анализу большого объема информации и помогать депутату с подготовкой какой-либо справки, специфического ответа для избирателя или для выступления в эфире.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте