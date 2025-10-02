В Госдуме опробовали робота – помощника депутатаОн забирал почту, встречал граждан, относил запросы в канцелярию
В Госдуме опробовали робота – помощника депутата, проверив, как он справляется с рутинными ежедневными делами. Об этом «Ведомостям» рассказал депутат ГД Андрей Свинцов.
По его словам, 30 сентября робот провел в Госдуме целый день в качестве помощника парламентария. Он забирал почту, встречал пришедшего на прием гражданина, относил запрос в канцелярию, забирал из канцелярии фракции поручения от руководства партии.
«Со всей этой работой, в принципе, робот потихонечку сможет справляться. Конечно, сейчас это невозможно, необходимо проработать это с аппаратом Государственной думы, чтобы это не вызывало, ну, какого-то удивления со стороны сотрудников аппарата», – рассказал Свинцов.
Парламентарий также сообщил, что 2 октября проходит второй день работы с роботом. Вместе с депутатом он находится в «Сколково» на 37-м съезде партии ЛДПР и выполняет роль корреспондента телеканала «ЛДПР-ТВ». Робот берет у гостей небольшие интервью, встречает активистов и показывает им, как правильно зайти в здание и где расположен гардероб, а также отвечает на простейшие вопросы.
При этом, по словам Свинцова, полноценно заменить помощника депутата Госдумы робот пока не может из-за нехватки опыта и ограниченности функционала.
«Я думаю, что следующие одна-две прошивки робота с точки зрения именно программного обеспечения дадут ему более широкий функционал», – предположил парламентарий.
Свинцов также отметил, что, возможно, робот может стать помощником по сбору и анализу большого объема информации и помогать депутату с подготовкой какой-либо справки, специфического ответа для избирателя или для выступления в эфире.