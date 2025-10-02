Apple приостановила обновление шлема Vision Pro ради умных очков
Apple изменила стратегию в области носимых устройств, приостановив работу над облегченной версией гарнитуры Vision Pro и перенаправив ресурсы на ускоренную разработку умных очков. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с внутренними планами компании.
Первоначально выпуск усовершенствованной версии Vision Pro под кодовым названием N100 был запланирован на 2027 г. Однако на прошлой неделе Apple приняла решение перераспределить сотрудников с этого проекта на разработку умных очков, которые могли бы конкурировать с продуктами Meta
Компания работает сразу над двумя типами таких устройств. Первый будет подключаться к iPhone и не будет иметь собственного дисплея. Его анонс ожидается уже в 2026 г., а полноценный выпуск – в 2027 г. Второй вариант – очки с дисплеем, способные конкурировать с новыми моделями Ray-Ban Meta. Их разработка теперь также получила приоритет.
Несмотря на активную работу, Apple все еще отстает от Meta, которая начала выпуск умных очков еще в 2021 г. и уже выпустила обновленные версии с улучшенными характеристиками, включая интеграцию с ИИ, пишет издание.
По данным Bloomberg, будущие очки Apple будут в значительной степени опираться на голосовое управление и функции искусственного интеллекта. Также компания планирует встроить в устройства динамики, камеры, функции отслеживания здоровья и чип нового поколения.
Смена приоритетов стала ответом на неоднозначный дебют гарнитуры Vision Pro. Несмотря на высокий технологический уровень, устройство стоимостью $3499 оказалось слишком громоздким и дорогим для массового рынка. Как сообщается, руководство Apple признало внутренние недостатки гарнитуры и решило сосредоточиться на более компактных и перспективных устройствах с ИИ.
Тем не менее Apple не исключает возможности выпуска обновленной версии Vision Pro с более быстрым чипом уже к концу 2025 г.