Главная / Технологии /

На «Госуслугах» можно будет пожаловаться на проблемы с подключением к интернету

Ведомости

Возможность пожаловаться на проблемы с подключением к интернету в многоквартирном доме появилась на портале «Госуслуги». Соответствующая форма размещена на платформе обратной связи, сообщает Минцифры РФ.

Оставить обращение можно в случае, если управляющая компания не предоставляет жильцам дома выбора провайдера. Нужно также прикрепить документы, касающиеся проблемы: заявления, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Минцифры перенаправит полный комплект документов в органы прокуратуры.

Срок рассмотрения обращения зависит от категории вопроса и может занимать до 30 дней. Отслеживать статус обработки запроса можно через личный кабинет на портале «Госуслуг» или по электронной почте. Ответ будет подготовлен Минцифры.

В апреле 2024 г. начал действовать закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Невзирая на это, проблемы с доступом операторов связи в многоэтажки сохраняются. По мнению Минцифры, каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Прокурор определит, какую меру применить в конкретной ситуации.

