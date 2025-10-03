На «Госуслугах» можно будет пожаловаться на проблемы с подключением к интернету

В апреле 2024 г. начал действовать закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Невзирая на это, проблемы с доступом операторов связи в многоэтажки сохраняются. По мнению Минцифры, каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Прокурор определит, какую меру применить в конкретной ситуации.