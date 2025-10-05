Маск: бета-версия альтернативы «Википедии» выйдет через две недели
Обновленная версия «Википедии» – «Грокипедия» – выйдет через две недели, сообщил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в X.
«Ранняя бета-версия Grokipedia версии 0.1 будет опубликована через две недели», – написал он.
Маск ранее на этой неделе сообщил, что его компания xAI по разработке искусственного интеллекта создает Grokipedia. По словам бизнесмена, его версия онлайн-энциклопедии будет «открытым хранилищем знаний», доступным для публики «без ограничений по использованию».
Тогда же он и его союзники раскритиковали «Википедию», писал The Hill. Специальный представитель Белого дома в области искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс отмечал, что «армия левых активистов» борется с «разумными исправлениями» на сайте, а «Википедия» часто оказывается первой в результатах поиска Google и теперь является источником для обучения моделей искусственного интеллекта.