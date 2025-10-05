Маск: бета-версия альтернативы «Википедии» выйдет через две недели

Тогда же он и его союзники раскритиковали «Википедию», писал The Hill. Специальный представитель Белого дома в области искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс отмечал, что «армия левых активистов» борется с «разумными исправлениями» на сайте, а «Википедия» часто оказывается первой в результатах поиска Google и теперь является источником для обучения моделей искусственного интеллекта.