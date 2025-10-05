Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Маск: бета-версия альтернативы «Википедии» выйдет через две недели

Ведомости

Обновленная версия «Википедии» – «Грокипедия» – выйдет через две недели, сообщил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в X.

«Ранняя бета-версия Grokipedia версии 0.1 будет опубликована через две недели», – написал он.

Маск ранее на этой неделе сообщил, что его компания xAI по разработке искусственного интеллекта создает Grokipedia. По словам бизнесмена, его версия онлайн-энциклопедии будет «открытым хранилищем знаний», доступным для публики «без ограничений по использованию».

Тогда же он и его союзники раскритиковали «Википедию», писал The Hill. Специальный представитель Белого дома в области искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс отмечал, что «армия левых активистов» борется с «разумными исправлениями» на сайте, а «Википедия» часто оказывается первой в результатах поиска Google и теперь является источником для обучения моделей искусственного интеллекта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её