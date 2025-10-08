С начала 2025 года рынок облачных сервисов вырос почти в 30% год к году

В тоже время рост сегментов IaaS и PaaS от квартала к предшествующему кварталу в III квартале 2025 г. несколько замедлился – с 9-10% в I и II кварталах 2025 г. до 5% в III квартале. При сохранении тенденции к замедлению это может привести к понижению прогноза годового роста в 2025 г. с ожидаемых 25% до 22% роста рынка к 2024 г., считают аналитики.