С начала 2025 года рынок облачных сервисов вырос почти в 30% год к году
За первые девять месяцев 2025 г. рынок инфраструктурных облачных сервисов (IaaS) и платформенных решений (PaaS) вырос на 30% по отношению к аналогичному периоду 2024 г. Совокупный объем рынка двух сегментов в публичном облаке составил 104 млрд руб., показав схожую динамику темпов роста, следует из результатов исследования рынка облачных сервисов России Apple Hills Digital представленном на Selectel Tech Day 2025.
В тоже время рост сегментов IaaS и PaaS от квартала к предшествующему кварталу в III квартале 2025 г. несколько замедлился – с 9-10% в I и II кварталах 2025 г. до 5% в III квартале. При сохранении тенденции к замедлению это может привести к понижению прогноза годового роста в 2025 г. с ожидаемых 25% до 22% роста рынка к 2024 г., считают аналитики.
Замедление квартальных темпов внутри года может указывать на возможный переход отрасли от экстенсивного роста к фазе масштабирования и повышения эффективности, уточняет аналитик Apple Hills Digital Василий Пименов.
При этом ускоренный темп роста показывает сегмент серверов с GPU в публичном облаке: ожидается, в 2025 г. темп роста этого сегмента в текущем году составит 45%. Также активно растет сегмент платформенных сервисов искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML платформы) – к концу года его рост может составить 35%.
«Российский рынок публичных облаков в 2025 г. сохраняет высокий темп роста, однако динамика внутри сегментов становится более дифференцированной. Основной драйвер – спрос на гибкие ресурсы для задач искусственного интеллекта и обучения моделей, как в инфраструктуре, так и в платформенных сервисах», – добавил Пименов.
Роль IT-инфраструктуры для AI проектов в ближайшие годы будет активно расти, считает директор по продуктам Selectel Константин Ансимов. В связи с этим Selectel планирует наращивать инвестиции в AI-экосистему, и до 2031 г. вложить в собственную экосистему продуктов для AI-проектов 10 млрд руб.