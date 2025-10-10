В Telegram появилась возможность писать комментарии в групповых звонках
Пользователи Telegram теперь могут ставить реакции и писать комментарии в групповых звонках, принять участие в которых могут до 1000 человек одновременно. Это временные сообщения на экране всех участников разговора, которые позволят не прерывать говорящего вопросами или реакциями, сообщили представители мессенджера.
Кроме того, компания обновила дизайн приложения для IOS в стиле «жидкое стекло». Прозрачные элементы стали частью нижней панели навигации, клавиатуры и других блоков. Еще одной новой функцией стала возможность оставлять примечания при добавлении или изменении контакта. Как объяснили разработчики, в это поле можно будет написать, откуда пользователь знаком с тем или иным человеком, или другую информацию.
Пользователи смогут предлагать знакомым оставить в профиле дату рождения, удалять подписи в своих подарках в обмен на звезды, а также перемещать подарки в блокчейн.