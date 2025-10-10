В Telegram появилась возможность писать комментарии в групповых звонках

Кроме того, компания обновила дизайн приложения для IOS в стиле «жидкое стекло». Прозрачные элементы стали частью нижней панели навигации, клавиатуры и других блоков. Еще одной новой функцией стала возможность оставлять примечания при добавлении или изменении контакта. Как объяснили разработчики, в это поле можно будет написать, откуда пользователь знаком с тем или иным человеком, или другую информацию.