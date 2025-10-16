ФАС потребовала от Apple добавить выбор российской поисковой системы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от Apple выполнить требование по предоставлению выбора российской поисковой системы при активации телефона. Соответствующее письмо регулятор направил IT-гиганту (есть в распоряжении «Ведомостей»). В настоящее время на устройствах Apple браузер установлен по умолчанию.
Так, согласно абзацу второму п. 4 ст. 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» предварительно установленные программы используемые потребителем на устройствах с доступом в интернет должны обеспечивать возможность использования российской поисковой системы без дополнительных настроек (по умолчанию), говорится в письме.
«Вместе с тем установлено, что Apple Inc. не обеспечила неопределенному кругу потребителей территории Российской Федерации вышеуказанную возможность», – отмечают в ФАС.
По мнению регулятора, при текущих действиях Apple российская поисковая система «может быть поставлена в неравные конкурентные условия» и «в дальнейшем может приводить к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, которым не обеспечена возможность реализации их прав».