ФАС потребовала от Apple добавить выбор российской поисковой системы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от Apple выполнить требование по предоставлению выбора российской поисковой системы при активации телефона. Соответствующее письмо регулятор направил IT-гиганту (есть в распоряжении «Ведомостей»). В настоящее время на устройствах Apple браузер установлен по умолчанию.