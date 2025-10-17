В России создадут первую некоммерческую ассоциацию по облачным технологиям

Первым событием, которое проведет ассоциация, станет некоммерческая конференция Kuber conf by АОТ, запланированная на 4 декабря в Москве. Она рассчитана на инженеров и архитекторов платформ и сервисов, специалистов в области DevOps и DevSecOps, а также разработчиков K8s. На мероприятии участники смогут узнать о миссии АОТ, планах на год, структуре и проектах, а также пообщаться с командой, задать вопросы и подать заявку на вступление.