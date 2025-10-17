Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В России создадут первую некоммерческую ассоциацию по облачным технологиям

Ведомости

Компании VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» создадут первую в России некоммерческую Ассоциацию облачно-ориентированных технологий (АОТ). Ее участником сможет стать любая фирма или разработчик, использующие облачные сервисы и заинтересованные в развитии Cloud-native подходов.

Ассоциация будет первой в России организацией, ориентированной на развитие принципов, стандартов и архитектуры нативных облачных технологий, независимо от конкретного вендора. Партнерами ассоциации смогут стать компании, применяющие в своей деятельности облачные технологии, а ее участниками – любые IT-специалисты.

Первым событием, которое проведет ассоциация, станет некоммерческая конференция Kuber conf by АОТ, запланированная на 4 декабря в Москве. Она рассчитана на инженеров и архитекторов платформ и сервисов, специалистов в области DevOps и DevSecOps, а также разработчиков K8s. На мероприятии участники смогут узнать о миссии АОТ, планах на год, структуре и проектах, а также пообщаться с командой, задать вопросы и подать заявку на вступление.

Целью АОТ является консолидация участников российского облачного рынка для продвижения таких технологий, как kubernetes® и cloud-native. Данный подход предполагает приложения и системы, изначально предназначенные для работы в облачной среде, что предоставляет бизнесу больше возможностей для масштабирования, снижения издержек и гибкости в использовании технологий. Статус партнера предусматривает внесение ежегодных взносов на проекты ассоциации и предоставляет доступ к ее ресурсам и инициативам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её