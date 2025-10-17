В России создадут первую некоммерческую ассоциацию по облачным технологиям
Ассоциация будет первой в России организацией, ориентированной на развитие принципов, стандартов и архитектуры нативных облачных технологий, независимо от конкретного вендора. Партнерами ассоциации смогут стать компании, применяющие в своей деятельности облачные технологии, а ее участниками – любые IT-специалисты.
Первым событием, которое проведет ассоциация, станет некоммерческая конференция Kuber conf by АОТ, запланированная на 4 декабря в Москве. Она рассчитана на инженеров и архитекторов платформ и сервисов, специалистов в области DevOps и DevSecOps, а также разработчиков K8s. На мероприятии участники смогут узнать о миссии АОТ, планах на год, структуре и проектах, а также пообщаться с командой, задать вопросы и подать заявку на вступление.
Целью АОТ является консолидация участников российского облачного рынка для продвижения таких технологий, как kubernetes® и cloud-native. Данный подход предполагает приложения и системы, изначально предназначенные для работы в облачной среде, что предоставляет бизнесу больше возможностей для масштабирования, снижения издержек и гибкости в использовании технологий. Статус партнера предусматривает внесение ежегодных взносов на проекты ассоциации и предоставляет доступ к ее ресурсам и инициативам.