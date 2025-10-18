Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Кабмин заложил в бюджет подъем затопленных атомных субмарин К-27 и К-159

Ведомости

Правительство заложило в бюджет подъем и утилизацию атомных подлодок, затонувших в арктических морях. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Росатом».

Средства выделены в рамках «реабилитации акватории арктических морей от затонувших и затопленных радиационно опасных объектов» начиная с 2027 г. Минфин не стал комментировать данные, поскольку эта часть бюджета не раскрывается.

Речь может идти об атомных субмаринах К-27 и К-159. Первая подлодка, К-27, была затоплена в 1981 г. на глубине 75 м в Карском море – к востоку от архипелага Новая Земля. Вторая подлодка, К-159, затонула в 2003 г. во время буксировки на утилизацию на судоремонтном заводе Нерпа в Снежногорске (северо-западная часть Мурманской области), возле острова Кильдин.

Издание отметило, что в госпрограмме «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» предусмотрен раздел «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно- и радиационно-опасных объектов ядерного наследия».

Всего на три года на мероприятия заложено 283,4 млрд руб.: в 2026 г. на них будет направлено 10,5 млрд руб., в 2027 г. – 10,7 млрд руб., в 2028 г. – 10,6 млрд руб.

В мае 2023 г. генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что госкорпорация завершает работу по утилизации отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных подводных лодок в Арктике. Он говорил, что работы велись с начала 2000-х, начавшись с разборов больших залежей отработавшего ядерного топлива реакторов атомных подводных лодок.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь