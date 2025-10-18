Кабмин заложил в бюджет подъем затопленных атомных субмарин К-27 и К-159
Средства выделены в рамках «реабилитации акватории арктических морей от затонувших и затопленных радиационно опасных объектов» начиная с 2027 г. Минфин не стал комментировать данные, поскольку эта часть бюджета не раскрывается.
Речь может идти об атомных субмаринах К-27 и К-159. Первая подлодка, К-27, была затоплена в 1981 г. на глубине 75 м в Карском море – к востоку от архипелага Новая Земля. Вторая подлодка, К-159, затонула в 2003 г. во время буксировки на утилизацию на судоремонтном заводе Нерпа в Снежногорске (северо-западная часть Мурманской области), возле острова Кильдин.
Издание отметило, что в госпрограмме «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» предусмотрен раздел «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно- и радиационно-опасных объектов ядерного наследия».
Всего на три года на мероприятия заложено 283,4 млрд руб.: в 2026 г. на них будет направлено 10,5 млрд руб., в 2027 г. – 10,7 млрд руб., в 2028 г. – 10,6 млрд руб.
В мае 2023 г. генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что госкорпорация завершает работу по утилизации отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных подводных лодок в Арктике. Он говорил, что работы велись с начала 2000-х, начавшись с разборов больших залежей отработавшего ядерного топлива реакторов атомных подводных лодок.