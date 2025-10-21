CNN: крупные компании разрабатывают проекты по выводу дата-центров в космос

Телеканал уточняет, что эти комплексы, требующие много земли и огромных объемов энергии, создают значительные выбросы углекислого газа. По прогнозам, энергопотребление дата-центров к 2030 г. вырастет на 165%. Некоторые компании видят решение в размещении дата-центров в космосе, что позволит обойти проблему нехватки земельных ресурсов. Космос также обеспечивает лучший доступ к солнечной энергии без помех в виде облачности, ночного времени суток или сезонных изменений.