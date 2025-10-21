CNN: крупные компании разрабатывают проекты по выводу дата-центров в космос
Крупные компании активно разрабатывают проекты по выводу дата-центров на орбиту. Такой интерес вызван растущими потребностями искусственного интеллекта, требующего огромных вычислительных мощностей, пишет CNN.
Телеканал уточняет, что эти комплексы, требующие много земли и огромных объемов энергии, создают значительные выбросы углекислого газа. По прогнозам, энергопотребление дата-центров к 2030 г. вырастет на 165%. Некоторые компании видят решение в размещении дата-центров в космосе, что позволит обойти проблему нехватки земельных ресурсов. Космос также обеспечивает лучший доступ к солнечной энергии без помех в виде облачности, ночного времени суток или сезонных изменений.
В Европе проект ASCEND изучает возможность создания космических дата-центров для снижения выбросов CO2. Исследование показало, что такое решение может быть более экологичным, но требует технологических прорывов, включая создание ракет-носителей с выбросами в 10 раз меньше современных.
Уже сейчас компании делают первые шаги в этом направлении. Стартап Madari Space из Абу-Даби планирует на 2026 г. запуск вычислительных компонентов размером с тостер. В мае Китай вывел на орбиту 12 спутников для обработки данных, а американская компания Lonestar успешно протестировала мини-дата-центр на Луне.
Гендиректор Starcloud Филип Джонстон заявил, что через 10 лет большинство новых дата-центров будут строить в космосе из-за земных энергетических ограничений. Однако ключевыми остаются проблемы отвода тепла в вакууме и защиты электроники от радиации. Основатель Madari Шариф Аль-Ромаити считает освоение кососа необходимостью, утверждая, что альтернативой станет технологический застой и истощение земных ресурсов.
Эксперты сомневаются в экономической целесообразности таких проектов. Профессор Квентин Паркер указывает на высокую стоимость и риски, включая космический мусор, радиацию и сложность ремонта. По его мнению, преимущества космических дата-центров могут быть преувеличены, а недостатки – недооценены, указывает CNN.