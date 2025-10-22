Роскомнадзор подтвердил ограничения работы WhatsApp и Telegram на юге РФ

Роскомнадзор подтвердил ограничения работы WhatsApp и Telegram на юге РФСлужба блокирует мессенджеры для «противодействия преступникам»
Роскомнадзор проводит «частичные» ограничения работы мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta,
«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Служба сослалась на «многочисленные обращения граждан», по которым Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность. Мессенджеры, по заявлению РКН, игнорировали обращения службы.
Заместитель руководителя РКН Олег Терляков заявил, что блокировка голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp и Telegram снизила за месяц мошеннические звонки на 40%. Вместе с тем он указал, что сейчас важно предупредить «риски массового использования для мошенничества национального мессенджера Мax».
21 октября в СМИ появилась информация о том, что у некоторых россиян вновь заработали звонки в указанных мессенджерах без помех. Позже Роскомнадзор опроверг сообщения об отмене ограничений в работе WhatsApp и Telegram.