Роскомнадзор подтвердил ограничения работы WhatsApp и Telegram на юге РФ

Служба блокирует мессенджеры для «противодействия преступникам»
Ведомости

Роскомнадзор проводит «частичные» ограничения работы мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом заявили в ведомстве, комментируя сбои в работе приложений на юге России.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Служба сослалась на «многочисленные обращения граждан», по которым Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность. Мессенджеры, по заявлению РКН, игнорировали обращения службы.

Заместитель руководителя РКН Олег Терляков заявил, что блокировка голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp и Telegram снизила за месяц мошеннические звонки на 40%. Вместе с тем он указал, что сейчас важно предупредить «риски массового использования для мошенничества национального мессенджера Мax».

21 октября в СМИ появилась информация о том, что у некоторых россиян вновь заработали звонки в указанных мессенджерах без помех. Позже Роскомнадзор опроверг сообщения об отмене ограничений в работе WhatsApp и Telegram.

