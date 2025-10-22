Роскомнадзор подтвердил ограничения работы WhatsApp и Telegram на юге РФ

Заместитель руководителя РКН Олег Терляков заявил, что блокировка голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp и Telegram снизила за месяц мошеннические звонки на 40%. Вместе с тем он указал, что сейчас важно предупредить «риски массового использования для мошенничества национального мессенджера Мax».