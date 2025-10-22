Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Маск: в будущем людям не надо будет работать из-за роботов и ИИ

Ведомости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что в будущем все рабочие места займут роботы и системы искусственного интеллекта. Такими мыслями он поделился на своей странице в соцсети X.

Маск прокомментировал пост американского инвестора Джейсона Калаканиса, который поделился материалом The New York Times о планах компании Amazon автоматизировать до 75% рабочих операций. Там отмечалось, что компания намерена в течение ближайших восьми лет заменить роботами более 600 000 рабочих мест.

«ИИ и роботы займут все рабочие места. Работать можно будет по желанию», – написал предприниматель.

Маск отметил, что в новых условиях труд перестанет быть необходимостью и люди смогут заниматься делами исключительно по своим интересам. «Это как выращивать собственные овощи, вместо того чтобы покупать их в магазине», – пояснил бизнесмен.

22 октября агентство Reuters сообщило, что крупнейшие ИИ-ассистенты, включая ChatGPT и Gemini от Google, искажают новостной контент почти в 45% случаев. Исследование Европейского вещательного союза и BBC показало, что почти половина ответов нейросетей на новостные запросы содержат ошибки или неточности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте