Маск: в будущем людям не надо будет работать из-за роботов и ИИ
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что в будущем все рабочие места займут роботы и системы искусственного интеллекта. Такими мыслями он поделился на своей странице в соцсети X.
Маск прокомментировал пост американского инвестора Джейсона Калаканиса, который поделился материалом The New York Times о планах компании Amazon автоматизировать до 75% рабочих операций. Там отмечалось, что компания намерена в течение ближайших восьми лет заменить роботами более 600 000 рабочих мест.
«ИИ и роботы займут все рабочие места. Работать можно будет по желанию», – написал предприниматель.
Маск отметил, что в новых условиях труд перестанет быть необходимостью и люди смогут заниматься делами исключительно по своим интересам. «Это как выращивать собственные овощи, вместо того чтобы покупать их в магазине», – пояснил бизнесмен.
22 октября агентство Reuters сообщило, что крупнейшие ИИ-ассистенты, включая ChatGPT и Gemini от Google, искажают новостной контент почти в 45% случаев. Исследование Европейского вещательного союза и BBC показало, что почти половина ответов нейросетей на новостные запросы содержат ошибки или неточности.