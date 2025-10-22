Россельхознадзор рассказал об атаке хакеров на свои информсистемы
DDoS-атака на информационные системы Россельхознадзора началась в 8:40 мск 22 октября, сообщила пресс-служба ведомства. При этом там не наблюдают угрозы целостности и конфиденциальности обрабатываемых данных.
Отражением атаки занимаются ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком» и ООО «Интелск». В ведомстве отметили, что на время этих работ пользователям временно могут быть необходимы информсистемы Россельхознадзора. Это зависит от географической точки или способа подключения к ним, подчеркнули представители надзорной службы.
Ведомство рекомендовала обращаться в случае недоступности систем в службу технической поддержки. В публикации указаны необходимые адреса электронных почт.