Россельхознадзор рассказал об атаке хакеров на свои информсистемы

Отражением атаки занимаются ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком» и ООО «Интелск». В ведомстве отметили, что на время этих работ пользователям временно могут быть необходимы информсистемы Россельхознадзора. Это зависит от географической точки или способа подключения к ним, подчеркнули представители надзорной службы.