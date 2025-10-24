Соцсеть «ВКонтакте» сообщила о возобновлении работы в Белоруссии
Социальная сеть «ВКонтакте» продолжают работу в Белоруссии в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании на фоне сообщений о блокировке сервисов в республике.
«ВКонтакте и все сервисы соцсети в Белоруссии работают в штатном режиме», – отметили в компании.
До этого команда социальной сети сообщала, что изучает ситуацию, а также прикладывает все усилия для возобновления доступа к сервисам миллионов пользователей в Белоруссии.
24 октября стало известно, что в Белоруссии заблокировали соцсеть «ВКонтакте». Она появилась в списке ресурсов ограниченного доступа республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью «БелГИЭ» по представлению КГБ республики.