Главная / Технологии /

Соцсеть «ВКонтакте» сообщила о возобновлении работы в Белоруссии

Ведомости

Социальная сеть «ВКонтакте» продолжают работу в Белоруссии в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании на фоне сообщений о блокировке сервисов в республике.

«ВКонтакте и все сервисы соцсети в Белоруссии работают в штатном режиме», – отметили в компании.

До этого команда социальной сети сообщала, что изучает ситуацию, а также прикладывает все усилия для возобновления доступа к сервисам миллионов пользователей в Белоруссии.

24 октября стало известно, что в Белоруссии заблокировали соцсеть «ВКонтакте». Она появилась в списке ресурсов ограниченного доступа республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью «БелГИЭ» по представлению КГБ республики.

