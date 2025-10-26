Японский грузовой космический корабль стартовал к МКС
Новый японский грузовой космический корабль HTV-X1 совершил первый успешных запуск к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в аэрокосмическом агентстве Японии (JAXA).
Корабль был запущен в 09:00 по местному времени (3:00 мск) с ракеты-носителя H3-24 с космического центра на острове Танэгасима. Корабль доставил около 6 т груза, куда вошло продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных исследований.
Япония в начале 2024 г. стала пятой страной в мире, посадившей космический аппарат на Луну. Японское агентство аэрокосмических исследований посадили зонд, который прозвали «лунным снайпером», в пределах 100 м от цели.
В марте 2024 г. ракета Kairos-1 японской компании Space One взорвалась через несколько секунд после первого запуска. Взрыв произошел через пять секунд после старта. Space One сообщила, что ракета самоуничтожается при обнаружении ошибки в траектории полета, скорости или системе управления.