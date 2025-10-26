Японский грузовой космический корабль стартовал к МКС

Корабль был запущен в 09:00 по местному времени (3:00 мск) с ракеты-носителя H3-24 с космического центра на острове Танэгасима. Корабль доставил около 6 т груза, куда вошло продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных исследований.