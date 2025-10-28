Microsoft теперь владеет 27%-ной долей в OpenAI
«После рекапитализации [OpenAI] Microsoft владеет инвестициями в OpenAI Group PBC на сумму около $135 млрд, что составляет примерно 27%», – говорится в сообщении.
Коммерческая структура OpenAI преобразована в общественно-полезную корпорацию (public benefit corporation, PBC). Некоммерческая под названием OpenAI Foundation сохраняет контроль над коммерческой, учрежденной в 2019 г.
До этого доля корпорации, без учета влияния недавних раундов финансирования OpenAI и рассчитанная на момент конвертации, в ИИ-компании составляла 32,5%. По новому соглашению OpenAI остается главный партнером Microsoft в области развития нейросетей.
В частности, по новому договору права на интеллектуальную собственность Microsoft теперь не распространяются на потребительское оборудование OpenAI, Microsoft может заниматься развитием ИИ общего назначения (AGI) самостоятельно или в партнерстве с третьими сторонами, а OpenAI теперь может разрабатывать некоторые продукты совместно со сторонними организациями. При этом API таких продуктов будут доступны только в системе Azure API от Microsoft.
Заявление о новом соглашении появилось на следующий день после публикации The Wall Street Journal о том, что Microsoft скрывает убытки OpenAI. По данным газеты, убытки ИИ-компании включены в статью расходов в размере $4,7 млрд под названием «прочие, нетто».