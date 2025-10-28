Microsoft теперь владеет 27%-ной долей в OpenAI

В частности, по новому договору права на интеллектуальную собственность Microsoft теперь не распространяются на потребительское оборудование OpenAI, Microsoft может заниматься развитием ИИ общего назначения (AGI) самостоятельно или в партнерстве с третьими сторонами, а OpenAI теперь может разрабатывать некоторые продукты совместно со сторонними организациями. При этом API таких продуктов будут доступны только в системе Azure API от Microsoft.