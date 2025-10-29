Дуров представил децентрализованный ИИ-проект Cocoon на блокчейне TON

«Telegram находится на стыке блокчейна, искусственного интеллекта и социальных сетей», – заявил Дуров. Он подчеркнул, что централизованные ИИ-платформы часто собирают и используют данные пользователей, тогда как Cocoon призван обеспечить альтернативу, основанную на принципах децентрализации и приватности.