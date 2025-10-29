Газета
Дуров представил децентрализованный ИИ-проект Cocoon на блокчейне TON

На форуме Blockchain Life 2025 в Дубае основатель Telegram Павел Дуров представил новый проект – Cocoon (Confidential Compute Open Network) – децентрализованную вычислительную сеть, объединяющую технологии искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна TON, сообщает Odaily.

По словам Дурова, запуск Cocoon запланирован на ноябрь 2025 г. Проект позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга TON, разработчикам – подключать приложения к доступным ИИ-вычислениям, а пользователям – сохранять полную конфиденциальность при работе с ИИ-продуктами.

«Telegram находится на стыке блокчейна, искусственного интеллекта и социальных сетей», – заявил Дуров. Он подчеркнул, что централизованные ИИ-платформы часто собирают и используют данные пользователей, тогда как Cocoon призван обеспечить альтернативу, основанную на принципах децентрализации и приватности.

В своем выступлении Дуров также отметил, что за последний год Telegram достиг 1 млрд активных пользователей в месяц, а рынок цифровых активов, мини-приложений и технологий искусственного интеллекта стремительно вырос.

