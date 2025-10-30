Сферы транспорта и ТЭК показали наиболее высокий уровень кибербезопасности
Среди семи основных отраслей экономики ТЭК и транспортная сфера осенью оказались на наиболее высоком уровне кибербезопасности, сообщила компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью F6. При этом последнее место в рейтинге получила сфера розничной торговли.
Аналитики компании отметили, что хакерские атаки в весенний и летний периоды 2025 г. побудили бизнес внедрить новые защитные механизмы и в том числе провести ревизию подрядчиков. В среднем компании получили оценку кибербезопасности на уровне 5,7 балла в сравнении с индексом мая в 5,2 (минимальный риск – 10).
Отрасль транспорта и логистики, а также топливно-энергетический комплекс оценили в 6,3 балла. Следующей в рейтинге стала промышленная сфера с баллом 5,8. Финансовые организации, которые были лидерами в мае, осенью заняли четвертую позицию и получили оценку 5,6. В ритейле оценка поднялась с 4 до 4,9 балла, однако место осталось последним.
В октябре «Лаборатория Касперского» сообщала, что летом 2025 г. российские финансовые организации столкнулись со всплеском кибератак с использованием программ-шифровальщиков. При этом общая тенденция за первые полгода тоже связана с ростом количества атак: в первые шесть месяцев 2025 г. их число увеличилось на 6% по сравнению с тем же периодом 2024 г.