Сферы транспорта и ТЭК показали наиболее высокий уровень кибербезопасности

В октябре «Лаборатория Касперского» сообщала, что летом 2025 г. российские финансовые организации столкнулись со всплеском кибератак с использованием программ-шифровальщиков. При этом общая тенденция за первые полгода тоже связана с ростом количества атак: в первые шесть месяцев 2025 г. их число увеличилось на 6% по сравнению с тем же периодом 2024 г.