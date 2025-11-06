Создатель серии Grand Theft Auto уволил сотрудников за утечку данных

Профсоюз IWGB назвал произошедшее одним из самых вопиющих случаев борьбы с объединением в истории индустрии. По его данным, все уволенные участвовали в профсоюзной деятельности и состояли в частном чате, где посторонними были лишь организаторы. Президент профсоюза Алекс Маршалл заявил, что руководство компании боится, что сотрудники обсуждают свои права, и ставит борьбу с профсоюзом выше интересов разработки GTA VI.