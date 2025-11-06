Создатель серии Grand Theft Auto уволил сотрудников за утечку данных
Студия Rockstar Games, создатель серии Grand Theft Auto, заявила, что уволенные на прошлой неделе сотрудники разглашали секреты компании. Это опровергает обвинения профсоюзов в пресечении попыток объединения, пишет Bloomberg.
По словам представителя Rockstar, сотрудники распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию на публичном форуме, где присутствовали и посторонние лица, что является нарушением внутренних правил. В компании подчеркивают, что увольнения связаны с «грубыми нарушениями» и не имеют отношения к праву на вступление в профсоюз.
Профсоюз IWGB назвал произошедшее одним из самых вопиющих случаев борьбы с объединением в истории индустрии. По его данным, все уволенные участвовали в профсоюзной деятельности и состояли в частном чате, где посторонними были лишь организаторы. Президент профсоюза Алекс Маршалл заявил, что руководство компании боится, что сотрудники обсуждают свои права, и ставит борьбу с профсоюзом выше интересов разработки GTA VI.
Издание напомнило, что Rockstar всегда строго относилась к безопасности, особенно после масштабной утечки материалов по GTA VI в 2022 г. Ранее студия уже вводила строгие меры, включая возврат к офисной работе пять дней в неделю. Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая 2026 г.