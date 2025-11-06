Reuters: компания Meta допускала до 10% выручки от мошеннической рекламы

На фоне растущего давления регуляторов (в США SEC изучает рекламу финмошенничества; британский регулятор связывал в 2023 г. 54% платежных мошенничеств с продуктами Meta) компания разработала «умеренный подход»: концентрироваться на рынках с наибольшими рисками вмешательства властей. Стратегия, по документам, предусматривает снижение доли выручки от нарушающей правилa рекламы с 10,1% в 2024 г. до 7,3% к концу 2025 г., до 6% в 2026 г. и 5,8% в 2027 г. Одновременно Meta закладывала возможность штрафов до $1 млрд – заметно меньше оцениваемых доходов от проблемной рекламы.