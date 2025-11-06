Газета
Технологии

Reuters: компания Meta допускала до 10% выручки от мошеннической рекламы

Ведомости

Согласно внутренним документам Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), подготовленным к концу 2024 г., компания прогнозировала, что около 10% годовой выручки могут приходиться на рекламу мошеннических схем и запрещенных товаров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы компании. Соцсети компании в течение как минимум трех лет не могли эффективно перекрыть поток таких объявлений на Facebook, Instagram и WhatsApp.

Из документов следует, что в среднем пользователям ежедневно показывалось около 15 млрд «высокорисковых» мошеннических объявлений; на этой категории Meta, по внутренней оценке, зарабатывала около $7 млрд в год. При этом рекламодателей блокировали, только если алгоритмы с вероятностью не ниже 95% классифицировали их как мошенников. Алгоритмы персонализации при кликах на подобные объявления увеличивали их долю в ленте пользователя.

На фоне растущего давления регуляторов (в США SEC изучает рекламу финмошенничества; британский регулятор связывал в 2023 г. 54% платежных мошенничеств с продуктами Meta) компания разработала «умеренный подход»: концентрироваться на рынках с наибольшими рисками вмешательства властей. Стратегия, по документам, предусматривает снижение доли выручки от нарушающей правилa рекламы с 10,1% в 2024 г. до 7,3% к концу 2025 г., до 6% в 2026 г. и 5,8% в 2027 г. Одновременно Meta закладывала возможность штрафов до $1 млрд – заметно меньше оцениваемых доходов от проблемной рекламы.

Внутренние материалы указывают и на издержки правоприменения: часть команд была сокращена, а политика допускала лимит на «потерю выручки» из-за действий против сомнительных рекламодателей – до 0,15% выручки за полугодие. В качестве инструмента воздействия введены «штрафные ставки» на аукционах: подозрительным рекламодателям приходилось платить больше, что снижало их охват.

Meta в ряде случаев игнорировала большинство пользовательских жалоб: в 2023 г., по оценке службы безопасности, до 96% валидных репортов оставались без действенного ответа, хотя впоследствии компания поставила цель снизить этот показатель.

Meta настаивает, что масштабно инвестирует в безопасность и ИИ-инструменты модерации, а усиление мер «существенно и негативно» влияет на выручку, но необходимо для снижения злоупотреблений.

