Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

IAG подключит самолеты к спутниковому интернету от SpaceX

Ведомости

International Consolidated Airlines Group (IAG), в состав которой входят British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level и Vueling Airlines, заключила соглашение со спутниковым интернет-сервисом Starlink, принадлежащим компании SpaceX, о предоставлении бортового Wi-Fi на всех рейсах авиакомпаний группы. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению IAG, интернет Starlink будет установлен более чем на 500 самолетах Boeing и Airbus, выполняющих как дальнемагистральные, так и ближние рейсы. Пассажиры смогут воспользоваться новым сервисом уже в следующем году.

Финансовые детали соглашения не разглашаются.

Как отмечает Bloomberg, IAG присоединилась к числу других крупных авиаперевозчиков, включая Virgin Atlantic, Air France-KLM и United Airlines, которые ранее также подписали контракты со Starlink для замены своих существующих Wi-Fi-систем.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь