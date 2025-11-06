IAG подключит самолеты к спутниковому интернету от SpaceX
International Consolidated Airlines Group (IAG), в состав которой входят British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level и Vueling Airlines, заключила соглашение со спутниковым интернет-сервисом Starlink, принадлежащим компании SpaceX, о предоставлении бортового Wi-Fi на всех рейсах авиакомпаний группы. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно заявлению IAG, интернет Starlink будет установлен более чем на 500 самолетах Boeing и Airbus, выполняющих как дальнемагистральные, так и ближние рейсы. Пассажиры смогут воспользоваться новым сервисом уже в следующем году.
Финансовые детали соглашения не разглашаются.
Как отмечает Bloomberg, IAG присоединилась к числу других крупных авиаперевозчиков, включая Virgin Atlantic, Air France-KLM и United Airlines, которые ранее также подписали контракты со Starlink для замены своих существующих Wi-Fi-систем.