Семьи в США и Канаде обвинили ChatGPT в доведении пользователей до суицида

Семьи из США и Канады подали семь исков против компании OpenAI, утверждая, что чат-бот ChatGPT стал причиной психических расстройств и самоубийств их близких. Как сообщает The Wall Street Journal, четыре человека покончили с собой после длительных разговоров с искусственным интеллектом.