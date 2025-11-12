Маск: через 20 лет люди смогут жить вечно, перенеся сознание в андроида
Предприниматель Илон Маск предположил, что уже через 20 лет люди смогут «загружать свой разум» в роботов, фактически перенося сознание и воспоминания в небиологическое тело. Об этом он рассказал в подкасте с Лексом Фридманом. Он отметил, что подобная технология может стать шагом к «цифровому бессмертию».
Маск связал эту идею со своими проектами – стартапом Neuralink, разрабатывающим интерфейс «мозг-компьютер», и робототехнической программой Tesla Optimus, которая создает человекоподобных роботов. По его словам, если процесс будет безопасным и позволит людям сохранять воспоминания или улучшать способности, «многие захотят сделать это».
Фактически речь идет о возможностях резервного копирования нейроданных, слияния сознания с машиной или полном переносе личности в искусственное тело. Маск отметил, что такие технологии позволят человеку продолжать существование после физической смерти, но подчеркнул, что пока это лишь долгосрочная перспектива.
Эксперты отмечают, что до «загрузки разума» человечеству предстоит преодолеть серьезные научные и этические барьеры. Ученые все еще не до конца понимают, как можно перевести человеческое сознание в цифровую форму. Кроме того, остаются открытыми вопросы о правах личности, сохранении идентичности и возможных рисках вмешательства в разум.
Несмотря на скептицизм специалистов, Маск уверен, что развитие нейротехнологий и робототехники приближает момент, когда человек сможет объединиться с машиной.