Маск: через 20 лет люди смогут жить вечно, перенеся сознание в андроида

Предприниматель Илон Маск предположил, что уже через 20 лет люди смогут «загружать свой разум» в роботов, фактически перенося сознание и воспоминания в небиологическое тело. Об этом он рассказал в подкасте с Лексом Фридманом. Он отметил, что подобная технология может стать шагом к «цифровому бессмертию».