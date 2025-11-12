Ирландский регулятор начал расследование в отношении соцсети X

Закон, значительно усиливающий контроль над 19 большими платформами, включая TikTok, X (ранее Twitter), Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google, Amazon Store, вступил в силу в ЕС в конце августа 2023 г. Если соцсеть нарушает DSA, то регулятор может оштрафовать ее на сумму до 6% от годового оборота.