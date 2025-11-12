Газета
Ирландский регулятор начал расследование в отношении соцсети X

Регулятор СМИ Ирландии начал расследование в отношении социальной сети Х, которое позволит оценить соблюдение некоторых положений законодательства Евросоюза в сфере цифровых услуг. Об этом пишет агентство Reuters.

Регулятор заинтересовался платформой из-за жалоб пользователей и информации неправительственной организации Hateaid. В них говорится, что Х не дает обжаловать решение о модерации контента, а к внутренней системе обработки жалоб сложно получить доступ.

Такое расследование – первое, которое начал регулирующий орган Ирландии в рамках проверки соблюдения закона Европейского союза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

«Сегодня мы делаем важный шаг на пути к обеспечению более безопасного использования интернета для пользователей по всему ЕС», – заявил комиссар по цифровым услугам ирландского регулятора Джон Эванс.

Закон, значительно усиливающий контроль над 19 большими платформами, включая TikTok, X (ранее Twitter), Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google, Amazon Store, вступил в силу в ЕС в конце августа 2023 г. Если соцсеть нарушает DSA, то регулятор может оштрафовать ее на сумму до 6% от годового оборота.

